Sreda, 12. julija 2023

V hribih bo sprva oblačno z nevihtami, ki bodo ponekod znatnejše. Po nižinah in ob obali bo spremenljivo z občasno oblačnostjo, ozračje bo soparno, ob obali bo proti večeru pihal veter z juga. Popoldne se bo v hribih spet pooblačilo, zvečer pa so spet pričakovane nevihte in plohe.

Sončno bo. Zapihal bo jugozahodni veter. Zvečer bodo krajevne vročinske nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč.

Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 21, najvišje dnevne od 31 do 36 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA