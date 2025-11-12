Sreda, 12. novembra 2025

Nad južno, srednjo in vzhodno Evropo je območje visokega zračnega tlaka, ki se počasi krepi. Ob šibkih vetrovih je nad našimi kraji v višinah razmeroma topel in suh zrak.

Po vsej deželi bo rahlo oblačno. Od popoldneva dalje se bo oblačnost večala. Po nižinah in na Krasu bo možna megla.

Sprva bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah marsikje megla, ki bo v vzhodni Sloveniji lahko vztrajala večji del dneva. Popoldne se bo na Primorskem začelo oblačiti. Ponekod bo zapihal jugozahodnik.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.