Sreda, 12. oktobra 2022

Nad osrednjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda priteka nad naše kraje nekoliko manj vlažen in razmeroma topel zrak.

V nižinskem pasu in na obali bo zmerno do spremenljivo oblačno vreme. Na obalnem območju bo dopoldne sprva pihal burin, popoldne pa krajevni vetrovi. V hribih bo dopoldne sprva spremenljivo, popoldne pa pretežno oblačno tudi s krajevnimi rahlimi padavinami.

Danes bo na Primorskem sončno, še bo pihala šibka burja. Drugod bo zmerno do pretežno oblačno in zjutraj ponekod megleno.

Jutranje temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem od 10 do 14, najvišje dnevne od 16 do 20, na Primorskem do 23 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA