Sreda, 13. aprila 2022

V glavnem bo prevladovalo rahlo oblačno vreme; prisotna bo le visoka in tanka koprenasta oblačnost. V nižinskem pasu in v hribih bo čez dan sorazmerno toplo. V Predalpah bo lahko nekaj srednje in nizke oblačnosti. Ponoči in dopoldne se bodo v alpskih dolinah in v nižinskem pasu pojavljale meglice ali krajevna megla. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi.

Danes bo sončno, občasno bo nekaj oblačnih kopren na zahodu Slovenije. Predvsem popoldne bo pihal šibak veter južnih in vzhodnih smeri.

Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 5, najvišje dnevne od 19 do 22 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER