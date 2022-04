Sreda, 13. aprila 2022

V glavnem bo prevladovalo rahlo oblačno vreme. Prisotna bo le visoka in tanka koprenasta oblačnost. V nižinskem pasu in v hribih bo čez dan sorazmerno toplo. V Predalpah bo lahko nekaj srednje in nizke oblačnosti. Ponoči in zjutraj se bodo v alpskih dolinah in v nižinskem pasu pojavljale meglice ali krajevna megla. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi.

Jutri se bo nadaljevalo sončno vreme, občasno bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Čez dan bo pihal šibak veter južnih smeri. Postopno bo še topleje.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER