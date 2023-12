Sreda, 13. decembra 2023

Nad Balkanom je območje visokega zračnega tlaka. Od severozahoda se Alpam bliža vremenska fronta. Pred njo v višinah k nam z zahodnim do jugozahodnim vetrom doteka topel in vlažen zrak.

Na zahodnem pasu bo pretežno oblačno vreme z zmernimi občasnimi padavinami. Na vzhodu in v Karniji bo oblačno in padavine bodo lahko dolgotrajnejše in količinsko znatnejše. Meja sneženja bo dopoldne nad 1300-1600 metrov nadmorske višine, popoldne pa se bo spustila do okoli 1000 metrov, na Trbižu bo proti večeru meja sneženja okoli 700-800 metrov.

Danes bo oblačno in deževno. Padavine bodo čez dan zajele večji del države. Meja sneženja se bo proti večeru spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov.

Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 7, ob morju do 12 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA