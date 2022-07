Sreda, 13. julija 2022

Nad večjim delom Evrope je pri tleh obsežno območje visokega zračnega tlaka, nad vzhodno Evropo pa nastaja ciklonsko območje z višinsko dolino hladnega zraka. Od severa priteka proti Alpam v višinah razmeroma hladen in občasno nekoliko bolj vlažen zrak.

Povsod po deželi bo v glavnem jasno vreme. Ob morju bo pihal nekoliko okrepljen morski veter. V visokogorju se bo ogrelo, ničta izoterma bo na nadmorski višini okoli 4000 m.

Danes bo pretežno jasno.

Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, na Primorskem okoli 16, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA