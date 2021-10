Sreda, 13. oktobra 2021

Dopoldne bo ponekod možen rahel dež. Čez dan bo prevladovalo zmerno oblačno vreme, pihali bodo zmerni severni do severovzhodni vetrovi, ki pa bodo okrepljeni v visokogorju in na obali, kjer bo pihala burja.

Pretežno oblačno bo, predvsem v vzhodni polovici Slovenije bo prehodno rahlo deževalo. Čez dan se bo jasnilo, popoldne bo še možna kakšna ploha.

Na Primorskem bo zapihala šibka burja, ponekod v notranjosti severovzhodni veter. Jutranje temperature bodo od 0 do 5, na Primorskem do 7, najvišje dnevne od 10 do 14, na Primorskem do 17 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER