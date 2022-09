Sreda, 13. septembra 2022

Nad vzhodnimi Alpami in osrednjim Sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka. Z jugozahodnim vetrom k nam doteka nekoliko toplejši in postopno bolj vlažen zrak.

Na obalnem območju bo v glavnem le zmerno oblačno, pihal bo zmeren južni veter. V nižinskem pasu bo spremenljivo vreme. V hribih pa bo pretežno oblačno tudi z rahlim dežjem. Na območju Trbiža bo vreme lepše. V večernih urah se bodo v Predalpah začele pojavljati nevihte, ki se bodo nato verjetno širile tudi drugod.

Danes bo povečini sončno, več oblačnosti bo v hribovitih zahodnih krajih, tam bo rahlo deževalo. Postopno se bo krepil jugozahodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18, najvišje dnevne od 23 do 27, na vzhodu do 29 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA