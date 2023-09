Sreda, 13. septembra 2023

Nad večjim delom Evrope je območje enakomernega zračnega tlaka. Vremenska fronta je dosegla območje od Rokavskega preliva do Skandinavije. Nad naše kraje z vetrovi zahodnih smeri doteka zelo topel in suh zrak.

Dopoldne bo prevladovalo rahlo oblačno vreme, prisotna bo visoka in tanka koprenasta oblačnost. Popoldne se bo oblačnost gostila in v hribovitem svetu bodo verjetne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru in nato v noči na četrtek lahko pojavile tudi v nižinskem pasu in na obali. V visokogorju bo pihal zmeren jugozahodnik; na obalnem območju pa šibak do zmeren južni veter.

Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Čez dan bo pihal jugozahodnik. Proti večeru bo v severni in zahodni Sloveniji možna kakšna ploha ali nevihta.

Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA