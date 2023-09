Sreda, 13. septembra 2023

Dopoldne bo prevladovalo rahlo oblačno vreme, prisotna bo visoka in tanka koprenasta oblačnost. Popoldne se bo oblačnost gostila in v hribovitem svetu bodo verjetne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru in nato v noči na četrtek lahko pojavile tudi v nižinskem pasu in na obali. V visokogorju bo pihal zmeren jugozahodnik; na obalnem območju pa šibak do zmeren južni veter.

Jutri bo prevladovalo sončno vreme. Pihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni in zahodni Sloveniji nastale posamezne plohe in nevihte.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA