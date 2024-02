Sreda, 14. februarja 2024

Naše kraje bo zjutraj prešla oslabljena hladna fronta. Za njo se od zahoda širi območje visokega zračnega tlaka. V višinah s severnim vetrom doteka nekoliko hladnejši in postopno bolj suh zrak.

Pretežno oblačno bo, predvsem na območju Predalp. Ničta izoterma bo na nadmorski višini okoli 2000 m.

Delno jasno bo z nekaj jutranje megle po nižinah. Popoldne se bo predvsem v vzhodnih krajih prehodno zmerno pooblačilo.

Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 1, ob morju okoli 3, najvišje dnevne od 9 do 15 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.