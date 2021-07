Sreda, 14. julija 2021

Zmerno do spremenljivo bo; še se bodo lahko pojavljale plohe in nevihte, ki bodo verjetnejše popoldne v notranjosti. Na obalnem območju bo več sončnega vremena, pihal bo zmeren južni do jugozahodni veter, zlasti na vzhodnem pasu.

Dopoldne bodo padavine postopoma ponehale tudi na vzhodu, začelo se bo jasniti. Popoldne bo spremenljivo oblačno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije lahko še nastane kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo jugozahodni veter.

Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na severozahodu okoli 20 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER