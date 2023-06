Sreda, 14. junija 2023

Nad severno Evropo je anticiklon, nad južno Evropo območje enakomernega zračnega tlaka. Nad srednjo Evropo se zadržuje višinsko jedro hladnega zraka, ki na jugu sega do naših krajev.

Nadaljevalo se bo nestanovitno vreme. Pojavljala se bo spremenljiva oblačnost, več sončnega vremena bo proti obali. Možne bodo krajevne padavine, plohe in kakšna nevihta, zlasti popoldne v notranjosti. Na obalnem območju bo predvsem dopoldne pihala zmerna burja.

Spremenljivo oblačno bo, predvsem v gorah ter na Primorskem in Notranjskem bodo posamezne plohe. Ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem dopoldne šibka burja.

Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Goriškem in ob morju okoli 17, najvišje dnevne pa od 19 do 25 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA