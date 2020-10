Sreda, 14. oktobra 2020

Dopoldne bo jasno vreme in še hladno. V Alpah bo prevladovalo jasno nebo, v Predalpah in po nižinah pa le rahlo oblačno. V spodnji nižini in na obali bo več spremenljive oblačnosti tudi z možnim rahlim dežjem ali kakšno krajevno ploho.

Čez dan se bo od jugozahoda oblačnost povečala, le ponekod v severni in vzhodni Sloveniji bo še dokaj sončno. Predvsem ponekod v hribovitih zahodnih krajih bo občasno rahlo deževalo.

Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 4, v alpskih dolinah okoli -3, ob morju okoli 7 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER