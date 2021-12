Sreda, 15. decembra 2021

Nad južno polovico Evrope je območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka nad naše kraje s severnimi vetrovi občasno bolj vlažen in postopno nekoliko hladnejši zrak.

Na obalnem območju bo pihala zmerna burja.

Na zahodu in v gorah delno jasno. Drugod bo večji del dneva megla ali nizka oblačnost. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja.

Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 6, na Primorskem do okoli 12 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER