Sreda, 15. januarja 2023

Povsod po deželi bo prevladovalo jasno vreme. Na Kraški planoti in v Trstu bo pihala šibka burja. V nižinskem pasu in v alpskih dolinah se bodo ponoči pojavljali izraziti temperaturni obrati. Ničta izoterma se bo gibala okoli 3000 m nadmorske višine; v sredogorju in visokogorju bodo temperature zelo visoke za ta čas.

Jutri bo pretežno jasno nato se bo na Primorskem postopoma pooblačilo. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA