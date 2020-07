Sreda, 15. julija 2020

Ob morju bo prevladovalo zmerno oblačno do spremenljivo vreme, pihali bodo šibki krajevni vetrovi; po nižinah bo več spremenljive oblačnosti. V hribih bo oblačnost gostejša tudi z verjetnimi plohami ali posameznimi nevihtami, zlasti od popoldneva.

Delno jasno bo s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo predvsem v severozahodni Sloveniji nastale posamezne plohe ali nevihte.

Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 16, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER