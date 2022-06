Pretežno jasno bo, le v hribovitem svetu bo popoldne nekaj več krajevne oblačnosti. Pihali bojo krajevni vetrovi.

Sončno bo. V gorskem svetu popoldne ni povsem izključena kakšna nevihta.

Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, ob morju 16, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA