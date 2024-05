Sreda, 15. maja 2024

Prevladovalo bo oblačno vreme, na obalnem območju bodo možne občasne delne razjasnitve. Zjutraj bo v hribih lahko rahlo deževalo. Od popoldneva se bodo predvsem na zahodu padavine okrepile. Možne bodo tudi plohe in nevihte.

Dopoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bo večinoma oblačno, nastajale bodo krajevne plohe. Proti večeru in v noči se bodo pojavljale tudi nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri.

Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 15 do 22 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.