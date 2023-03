Sreda, 15. marca 2023

Nad severnim Sredozemljem nastaja majhen ciklon, tam je tudi vremenska fronta. Naslednja hladna fronta se od zahoda hitro pomika nad Alpe in bo zvečer dosegla Slovenijo. Nad naše kraje od jugozahoda doteka vlažen in še razmeroma topel zrak.

Dopoldne se bodo na vzhodu še pojavljale občasne padavine, nato izboljšanje z obširnimi razjasnitvami. Predvsem popoldne bo pihal zmeren severni veter, ki bo okrepljene jakosti v hribovitem svetu.

Danes dopoldne bodo rahle padavine ponehale tudi v južnih krajih. Čez dan se bo razjasnilo, popoldne pa bo možna še kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo veter severnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja.

Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem do 14 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA