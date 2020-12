Sreda, 16. decembra 2020

V hribih bo prevladovala spremenljiva oblačnost, po nižinah in ob morju pa bo oblačno tudi z morebitnim rahlim dežjem, zlasti na vzhodni obali in na Kraški planoti.

V severnih in vzhodnih krajih bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, po nekaterih nižinah bo predvsem dopoldne megla. Drugod bo pretežno oblačno, zlasti ponekod na Primorskem in Notranjskem bo občasno rahlo deževalo. V višjih legah bo razmeroma toplo, tam bo pihal jugozahodnik.

Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 4, ob morju okoli 6, najvišje dnevne od 4 do 9, ob morju do 11 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER