Še bo prevladovalo oblačno vreme, oblačnost bo ojačena v Predalpah in v vzhodnem delu dežele, kjer so pričakovane zmerne padavine. Po nižinah se bo ponekod zjutraj in ponoči pojavljala megla

Jutri bo zmerno do pretežno oblačno in večinoma suho vreme. Krepil se bo jugozahodnik. Topleje bo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER