Sreda, 16. februarja 2022

Nad severnim Sredozemljem je nastalo plitvo ciklonsko območje. Vremenska fronta bo popoldne prešla Slovenijo.

Pojavljala se bo spremenljiva oblačnost, ki bo gostejša v Predalpah in na vzhodu, kjer niso povsem izključene kakšne posamezne rahle padavine. Verjetne bodo meglice in ponoči megla v pasovih v nižinskem pasu.

Deloma bo jasno z občasno povečano oblačnostjo. Dopoldne bo marsikje po nižinah megla. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter.

Jutranje temperature bodo okoli 0, v alpskih dolinah do -5, ob morju okoli 4, najvišje dnevne od 6 do 12 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER