Sreda, 16, junija 2021

Pojavljalo se bo zmerno do spremenljivo oblačno vreme, tudi z možnimi krajevnimi nevihtami na vseh območjih. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi.

Danes bo dopoldne pretežno jasno. Popoldne bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, v hribovitem svetu zahodne in severne Slovenije bo možna kakšna kratkotrajna nevihta.

Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, ob morju 17, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER