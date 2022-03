Sreda, 16. marca 2022

Nad Balkanom in osrednjim Sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka, nad jugozahodno Evropo pa ciklonsko območje. Z jugozahodnimi vetrovi doteka k nam toplejši in postopno bolj vlažen zrak.

Dopoldne bo še pretežno oblačno vreme. Več spremenljivosti bo v Alpah, v visokogorju in na obalnem območju. Ponoči se bodo v spodnji nižini pojavljale meglice ali megla v pasovih. Popoldne se bo jasnilo.

Na zahodu bo sprva pretežno oblačno, drugod pa se bo delno razjasnilo. Dopoldne bo še pihal zahodnik, popoldne pa bo na vzhodu zapihal severni veter.

Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18, na jugovzhodu do 20 stopinj C.

