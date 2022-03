Po nižinah in v predalpskem pasu bo predvsem oblačno. V gorskem pasu in ob morju bo spremenljivo do rahlo pooblačeno. Ponoči bodo možne meglice. Ob morju bo pihala zmerna burja.

Jutri bo zmerno, na zahodu sprva tudi pretežno oblačno. Dopoldne bo še pihal jugozahodnik, popoldne pa se bo veter obrnil na severovzhodno smer.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER