Sreda, 16. septembra 2020

Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. S šibkimi vzhodnimi vetrovi k nam priteka topel in suh zrak.

Dopoldne bo jasno do rahlo oblačno vreme; od popoldneva se bo v hribih delno pooblačilo in se bodo pojavljale plohe in kakšna nevihta, ki se bo nato lahko širila tudi ponekod proti ravninskemu pasu. Ob morju bo pihala šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko okrepila.

Danes bo večinoma sončno. Popoldne bodo predvsem v hribovitem svetu severne Slovenije možne posamezne plohe in nevihte.

Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER