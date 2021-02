Sreda, 17. februarja 2021

Območje visokega zračnega tlaka nad srednjo Evropo in severozahodnim Balkanom je nekoliko oslabelo. Vremenske motnje se pomikajo proti vzhodu severno od Alp in na vreme pri nas vplivajo z občasno povečano oblačnostjo. Od zahoda k nam doteka toplejši in v višinah bolj vlažen zrak.

Dopoldne bo prisotna spremenljiva oblačnost; čez dan se bo v glavnem razjasnilo, le na obalnem območju bo lahko več nizke oblačnosti. V visokogorju bo lahko pihal zmeren severozahodnik.

Jutri bo sprva pretežno oblačno. Čez dan se bo od severozahoda počasi jasnilo, bolj oblačno bo ostalo na Primorskem. Zlasti dopoldne bo ponekod pihal jugozahodnik.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER