Dopoldne se bo v spodnji nižini in na obali pojavljala spremenljiva oblačnost; drugod bo rahlo do spremenljivo oblačno vreme. Čez dan bo več jasnine, zlasti v hribih in v zgornji ravnini. V visokogorju bo lahko pihal zmeren severozahodnik.

Jutri bo še večinoma suho vreme, več oblačnosti bo na Primorskem. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Čez dan bo razmeroma toplo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER