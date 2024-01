Sreda, 17. januarja 2024

Oblačno bo po celi deželi. Sprva bo rahlo deževalo, popoldne in proti večeru bodo padavine obilnejše. Meja sneženja bo nad 700-800 metri, zvečer bo v Predalpah in na območju Trbiža meja sneženja nad 1300 metri. Ponekod v hribih bo zmrzovalo in obstaja možnost poledice. Pihali bodo zmerni vetrovi raznih smeri.

Oblačno bo. Padavine se bodo čez dan na zahodu okrepile in zajele večji del države, le na severovzhodu bo večinoma suho. Meja sneženja se bo popoldne dvignila do nadmorske višine okoli 1800 m. Pihal bo jugozahodni veter, ki bo ponekod okrepljen.

Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 9, na jugovzhodu do 13 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.