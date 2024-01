Sreda, 17. januarja 2024

Jutri bo po celi deželi prevladovalo oblačno vreme s padavinami, ki bodo sprva rahle, popoldne pa obilnejše, zajele bodo celo deželo. Meja sneženja bo nad 1700 metri. Še bodo pihali zmerni vetrovi raznih smeri. Meja sneženja je še negotova.

Jutri se bo povsod po Sloveniji pooblačilo, jutro bo ponekod še mrzlo. V zahodnih in južnih krajih bo začelo deževati. V neprevetrenih dolinah lahko pride do pojava poledice. Padavine se bodo čez dan okrepile in zajele večji del države. Zapihal bo jugozahodni veter.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.