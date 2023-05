Sreda, 17. maja 2023

Pretežno oblačno bo; ponekod bo možen dež, ki bo v glavnem zmeren in občasen. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1700 m. V nižinskem pasu bo pihala zmerna burja, na obalnem območju pa okrepljena, zlasti dopoldne. Možne bodo občasne delne razjasnitve.

Oblačno bo, predvsem v notranjosti bo občasno še rahlo deževalo. Pihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja.

Jutranje temperature bodo od 6 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 10 do 15, na Goriškem in ob morju okoli 18 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA