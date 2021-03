Sreda, 17. marca 2021

Naši kraji ležijo med ciklonskim območjem s središčem nad vzhodnim Balkanom in območjem visokega zračnega tlaka s središčem v bližini Irske. V višinah k nam od severa priteka dokaj hladen in občasno nekoliko bolj vlažen zrak.

Jasno do rahlo oblačno bo; v hribih, zlasti v visokogorju bo pihal zmeren severni veter. Ničta izoterma bo na nadmorski višini okoli 1000 m. Na širšem območju dežele bo ponoči zmrzovalo.

Delno jasno bo s spremenljivo oblačnostjo, popoldne lahko nastane kakšna ploha. Ponekod bo še pihal severni veter.

Jutranje temperature bodo od -6 do 0, najvišje dnevne od 6 do 10, na Primorskem do 13 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER