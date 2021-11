Sreda, 17. novembra 2021

Pretežno oblačno bo, možen bo rahel dež, ki bo verjetnejši proti večeru v nižinskem pasu in na obali, kjer bo pihala zmerna burja.

Danes bo oblačno, ponekod po nižinah sprva lahko tudi megleno. Predvsem v južni in zahodni Sloveniji bodo možne manjše krajevne plohe. Burja na Primorskem bo čez dan prehodno ponehala.

Jutranje temperature bodo od 1 do 5, na Primorskem do 10, najvišje dnevne od 7 do 13, na Goriškem in ob morju do 15 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER