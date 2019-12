Sreda, 18. decembra 2019

V večjem delu dežele bo prevladovalo bolj oblačno vreme z občasnimi krajevnimi padavinami, ki bodo rahle do zmerne. V Predalpah bodo padavine znatnejše. V spodnji nižini, na obali in na območju Trbiža bo oblačnost manj gosta in padavine bodo malo verjetne. Meja sneženja bo na nadmorski višini nad 2000 m. V visokogorju bo pihal zmeren jugozahodnik; ob morju pa rahel do zmeren jugo. Po nižinah bodo možne meglice.

Na severu in vzhodu bo delno jasno, drugod bo pretežno oblačno. V zahodnih in deloma osrednjih krajih bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter, ob morju šibak jugo.

Jutranje temperature bodo od 6 do 13, v severnih krajih od 0 do 4, najvišje dnevne od 12 do 17, v severni Sloveniji od 5 do 10 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER