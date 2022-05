Sreda, 18. maja 2022

Iznad Skandinavije sega do Alp območje visokega zračnega tlaka. Hladna fronta se od severa pomika proti vzhodnih Alpam in severnemu Balkanu. Od severozahoda doteka k nam prehodno bolj suh zrak.

V nižinskem pasu in na obali bo prevladovala zmerna oblačnost, nevihte bodo malo verjetne. V hribovitem svetu bo verjetno več nestanovitnosti in nebo spremenljivo; že sredi dneva bodo možne plohe in kakšna nevihta, zlasti v Karnijskih Predalpah, kjer bo dež lahko znatnejši. Na obali bo prehodno zapihala zmerna burja, zlasti na vzhodnem pasu.

Delno jasno bo s spremenljivo oblačnostjo, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA