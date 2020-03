Sreda, 18. marca 2020

Danes bo jasno do rahlo oblačno. Ob morju bo sprva pihal burin, ki se bo čez dan obračal v zmorec. Ponoči se bodo v spodnji nižini in na območju lagune proti Venetu lahko pojavljale meglice ali megla v pasovih. V notranjosti bodo dnevne temperature sorazmerno visoke. Po kotlinah se bodo pojavljale temperaturne inverzije.

Dopoldne se bo razjasnilo. Dan bo večinoma sončen, v notranjosti Slovenije bo nastalo nekaj spremenljive oblačnosti.

Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Goriškem do 21 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER