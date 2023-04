Sreda, 19. aprila 2023

Prevladovalo bo spremenljivo vreme; sprva bo na obali še pihala zmerna burja, ki bo potem slabela. Popoldne ali zvečer se bo oblačnost gostila, verjetne bodo padavine, ki se bodo zvečer nekoliko okrepile. Več padavin bo v hribovitem svetu. Možne bodo tudi plohe in kakšna nevihta.

Spremenljivo bo, do pretežno oblačno. Popoldne in zvečer bodo predvsem v zahodni in severni Sloveniji krajevne plohe.

Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 9, ob morju 12, najvišje dnevne od 13 do 17, na Goriškem in ob morju do 20 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA