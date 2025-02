Sreda, 19. februarja 2025

Nad srednjo Evropo in Balkanom se krepi območje visokega zračnega tlaka. Nad naše kraje še doteka hladen a nekoliko manj vlažen zrak.

Danes bo jasno. V nižinskem pasu bo dopoldne zmrzovalo. Na območju Trbiža se bo verjetno pojavljala nizka oblačnost ali megla. Ob morju in na vzhodnem pasu bo dopoldne sprva pihala zmerna burja, ki pa bo popoldne oslabela.

Danes bo dokaj sončno, burja na Primorskem bo proti večeru večinoma ponehala.

Dopoldne bo mrzlo, najnižje jutranje temperature bodo od -3 do -11, najvišje dnevne od 0 do 3, na Primorskem do okoli 8 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.