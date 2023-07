Sreda, 19. julija 2023

Dan bo nestanoviten. Vmes bodo tudi obširnejše razjasnitve, ki bodo verjetnejše sredi dneva. Tekom dneva pa se bodo na širšem območju pojavljale nevihte, ki bodo najbolj verjetne popoldne ali proti večeru. Lokalno bo kakšna nevihta lahko močnejša. Sredi dneva bo še vroče in soparno, zlasti v nižinskem pasu.

Danes bo deloma sončno in na jugu še vroče. Popoldne bodo nevihte od severa zajele večji del Slovenije ter se nadaljevale v noč.

Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 21, na Primorskem do 23, najvišje dnevne od 29 do 34 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA