Vreme bo jasno; popoldne bo v nižinskem pasu precej soparno; pihali bodo šibki krajevni vetrovi. Ničta izoterma bo nad nadmorsko višino 4500 m in nad 2000 m bodo temperature izredno visoke za ta čas.

Jutri bo pretežno jasno z nekaj koprenaste oblačnosti, pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 28 do 34 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.