Sreda, 19. maja 2021

Nad severno in srednjo Evropo, pa tudi nad Alpami in severnim Sredozemljem, se v višinah zadržuje hladen in nestabilen zrak, ki tudi našim krajem prinaša nestanovitno vreme.

Sprva bo deževalo, dež bo lahko znaten, ponekod bodo možne tudi nevihte; meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1300 – 1500 m, zlasti v Julijskih Alpah. Na obalnem območju bo zapihala zmerna do okrepljena burja. Sredi dneva bo zmerno do spremenljivo oblačno, popoldne pa bodo še možne plohe in kakšna nevihta.

Sprva bo oblačno in deževno, v bližini morja bodo nevihte. Dopoldne bo na Primorskem še pihala šibka do zmerna burja, ponekod v notranjosti pa severovzhodni veter. Dež bo popoldne ponehal, od zahoda se bo pričelo jasniti, nastale bodo še krajevne plohe in na zahodu posamezne nevihte.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER