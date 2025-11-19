Sreda, 19. novembra 2025

Nad srednjo Evropo se krepi območje visokega zračnega tlaka. Za hladno fronto, ki je ponoči prešla Slovenijo, priteka k nam od severovzhoda občutno hladnejši zrak.

Dopoldne bo jasno vreme; v nižinskem pasu bo verjetno zmrzovalo. Popoldne bo zmerno do spremenljivo oblačno. Na Tržaškem bo še pihala zmerna burja.

Danes bo delno jasno z nekaj nizke oblačnosti. Jutro bo marsikje po nižinah megleno.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.