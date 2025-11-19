VREME
Sreda, 19 november 2025
Sreda, 19. novembra 2025

19. nov. 2025
    Sreda, 19. novembra 2025
Nad srednjo Evropo se krepi območje visokega zračnega tlaka. Za hladno fronto, ki je ponoči prešla Slovenijo, priteka k nam od severovzhoda občutno hladnejši zrak.

Dopoldne bo jasno vreme; v nižinskem pasu bo verjetno zmrzovalo. Popoldne bo zmerno do spremenljivo oblačno. Na Tržaškem bo še pihala zmerna burja.

Danes bo delno jasno z nekaj nizke oblačnosti. Jutro bo marsikje po nižinah megleno.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.

