Sreda, 19. oktobra 2022

Prevladovalo bo jasno do rahlo oblačno vreme z meglicami. Dopoldne bo v spodnji nižini in na območju lagune možna lokalna megla. V večernih urah bo na obali in na vzhodnem pasu zapihal burin z bolj suhim zrakom v spodnjih plasteh ozračja.

Danes bo sprva še pretežno jasno z meglo po nižinah. Popoldne bo delno jasno, predvsem na vzhodu bo več spremenljive oblačnosti.

Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem ob šibki burji do 26 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA