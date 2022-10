Sreda, 19. oktobra 2022

Prevladovalo bo jasno do rahlo oblačno vreme. Možne bodo meglice, zjutraj se bo v spodnji nižini in laguni lahko pojavljala megla. V večernih urah bo na obali in na vzhodnem pasu lahko zapihala šibka burja z bolj suhim zrakom v spodnjih plasteh ozračja.

Jutri bo sprva še pretežno jasno z meglo po nižinah. Popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti, na severu in severovzhodu bo možna kakšna kratkotrajna ploha.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA