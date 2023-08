Sreda, 2. avgusta 2023

V nižinskem pasu in na obali bo jasno do rahlo oblačno vreme. Dopoldne bo sprva še pihala zmerna burja, nato pa krajevni vetrovi. V hribovitem svetu bo prevladovala spremenljiva oblačnost, popoldne pa ni povsem izključena kakšna krajevna ploha. V visokogorju bo pihal zmeren severozahodnik.

Danes bo v notranjosti megleno. Čez dan bo povečini sončno.

Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA