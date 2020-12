Sreda, 2. decembra 2020

Oblačno bo z zmernimi do bolj znatnimi padavinami. Sprva bo snežilo nad okoli 200 m nad morjem, lahko pa prehodno ponekod tudi v nižinskem pasu, nato se bo meja sneženja dvignila nad 300 - 400 m. V nižinskem pasu bo pihala zmerna burja, na obalnem območju in na Kraški planoti, kjer bosta možna tudi žled in poledica pa bo burja okrepljena do močna.

Danes bo oblačno. Zjutraj in dopoldne se bodo na jugu začele pojavljati rahle padavine, ki se bodo popoldne okrepile in razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem bo deževalo, drugod pa snežilo. Burja na Primorskem se bo okrepila.

Jutranje temperature bodo od -5 do 0, na Goriškem in ob morju okoli 3, najvišje dnevne od -3 do 1, na Primorskem okoli 5 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER