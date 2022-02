Sreda, 2. februarja 2022

V hribih bo prevladovala spremenljiva oblačnost, v visokogorju bo pihal okrepljen severozahodnik, lahko tudi močan v večernih urah. Ponoči in zjutraj bo možen rahel sneg, ki bo verjetnejši na gorskem grebenu proti Avstriji. V nižinskem pasu in na obali bo le zmerno oblačno zaradi visokih koprenastih oblakov, ki pa bodo občasno gostejši.

Danes bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Predvsem na severu bo možna kakšna kratkotrajna snežna ploha. Pihal bo okrepljen severni do severozahodni veter.

Jutranje temperature bodo od -5 do 0, najvišje dnevne od 6 do 13 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER