Sreda, 2. marca 2022

Naši kraji so na južnem obrobju obsežnega območja visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda doteka k nam bolj suh in razmeroma hladen zrak.

Dopoldne bo jasno do le rahlo oblačno zaradi visokih koprenastih oblakov. Popoldne se bo visoka oblačnost zgostila, zato bo spremenljivo do pretežno oblačno. Ponoči in zjutraj bo po nižinah zmrzovalo, v alpskih dolinah bo mrzlo.

Danes bo pretežno jasno, popoldne se bo na zahodu zmerno pooblačilo. Na Primorskem bo prehodno zapihal zahodni veter.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER